Deportivo goleó 3-0 a Central Español y volvió a hacerse fuerte en el Campus

El conjunto fernandino llegó a 17 puntos y ocupa la tercera posición del Clausura. En la tabla acumulada suma 58 unidades y continúa segundo, detrás de Peñarol, que este domingo enfrentará a Racing de Montevideo. Además, queda a la espera del encuentro entre Torque y Nacional, previsto para el lunes en el Parque Central.



Una vez más, el Campus volvió a ser una fortaleza para Deportivo, que alcanzó su undécima victoria de la temporada jugando como local.



Central Español tuvo la primera gran oportunidad del partido. A los cuatro minutos, el equipo palermitano dispuso de un penal, pero Raúl Tarragona no logró convertir y Deportivo mantuvo el cero en su arco.



A los 13 minutos llegó la apertura del marcador. El argentino Sosa desbordó por su sector y envió un centro preciso para Renato César, que conectó de cabeza y venció a Federico Pintado para poner el 1-0.



Central Español tuvo mayor protagonismo durante varios pasajes del encuentro y generó situaciones para descontar, pero no consiguió transformar su dominio en goles.



Deportivo, en cambio, fue efectivo y terminó liquidando el partido en el tramo final. A los 81 minutos, Lautaro Ibáñez aprovechó la desesperada salida de Federico Pintado y definió para establecer el 2-0.



Y cuando el partido se encaminaba al cierre, llegó el tercero. A los 89 minutos, Maxi Noble recibió fuera del área y sacó un potente disparo que dejó sin respuesta al arquero palermitano para sellar el definitivo 3-0.



El triunfo reafirma la fortaleza de Deportivo en el Domingo Burgueño Miguel y le permite seguir expectante tanto en el Clausura como en la tabla acumulada.



En los otros resultados de la jornada, Liverpool derrotó 3-2 en el Parque Viera y quedó como líder del Clausura con 20 puntos. Por su parte, Albion venció 3-2 a Defensor Sporting en el Saroldi, profundizando el mal momento del conjunto violeta.

Volver atrás