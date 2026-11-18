La noche del martes en el Campus Municipal de Maldonado dejó mucho más que cinco goles y una victoria de la selección uruguaya. Ante cerca de 20 mil espectadores, los integrantes del plantel celeste volvieron a protagonizar una escena que durante mucho tiempo había estado ausente: recorrer las tribunas del estadio para saludar, agradecer y recibir el reconocimiento de los aficionados.



Una vez finalizado el encuentro, los futbolistas se acercaron a los distintos sectores del estadio Domingo Burgueño Miguel, donde fueron recibidos con aplausos por un público que acompañó masivamente la presentación de Uruguay en Maldonado.



El gesto tuvo un significado especial. Más allá del resultado deportivo, representó un intento de recuperar la cercanía entre los jugadores y la gente, una relación que se había enfriado durante la etapa de Marcelo Bielsa al frente del combinado nacional.



Durante el proceso encabezado por Bielsa, la relación entre la selección y sus seguidores había perdido parte de aquella espontaneidad que históricamente caracterizó al fútbol uruguayo, fundamentalmente durante la era del maestro Tabarez.



El contacto directo con los aficionados, los saludos desde el campo de juego y las muestras de agradecimiento después de los partidos habían dejado de tener el protagonismo de otras épocas.



Por eso, lo ocurrido en Maldonado fue interpretado como una señal de acercamiento.



Los jugadores no se limitaron a festejar el triunfo dentro del campo de juego, sino que recorrieron las tribunas buscando recuperar la complicidad con los hinchas y, fundamentalmente, con ese público que acompaña a la selección más allá de los resultados.



EL CAMPUS COLMADO



El estadio Domingo Burgueño Miguel presentó un lleno total para recibir a la selección uruguaya.



Cerca de 20 mil personas acompañaron el encuentro frente a República Dominicana, que terminó con una contundente victoria celeste por 5 a 0.



La respuesta del público fue uno de los aspectos más destacados de la jornada. Familias enteras, niños, jóvenes y aficionados de distintas generaciones participaron de una noche que combinó fútbol, goles y el reencuentro con los jugadores.



Al finalizar el partido, los aplausos acompañaron el recorrido del plantel por las tribunas, en una demostración de afecto que trascendió el resultado.



Los cinco goles marcaron una clara superioridad de Uruguay sobre República Dominicana, pero el resultado no fue el único elemento destacado de la jornada.



La selección también consiguió algo que necesitaba: volver a sentirse cerca de su público.



El recorrido de los futbolistas por las tribunas del Campus fue una imagen significativa, especialmente en un momento en que resulta importante fortalecer la identificación entre el equipo nacional y sus seguidores.



Maldonado fue escenario de una goleada, pero también de un gesto que puede marcar el comienzo de una nueva etapa en el vínculo entre la selección uruguaya y su gente.



Porque más allá de los sistemas tácticos, los entrenadores y los resultados, la camiseta celeste conserva una relación emocional con los uruguayos que los jugadores buscaron recuperar en una noche de aplausos y reconocimiento en el Campus Municipal.

Firma editorial: Redacción FM GENTE