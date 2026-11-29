En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE, el director de UGD-OSE, Jesús Bentancur, adelantó que se trabaja en un proyecto de infraestructura para abastecer de agua y saneamiento a importantes desarrollos inmobiliarios que se proyectan en la zona este del departamento de Maldonado.



El jerarca explicó que entre Balneario Buenos Aires y el puente de Laguna Garzón existen grandes fraccionamientos, algunos de cientos de hectáreas, orientados a un público de alto poder adquisitivo y con propuestas vinculadas a distintas actividades deportivas y recreativas.



"Hay unos desarrollos impresionantes. A partir de donde termina Balneario Buenos Aires hay fraccionamientos hasta pasando el puente de Garzón, el circular, y hacia la ruta 9, fraccionamientos gigantescos", señaló.



Bentancur describió algunos de los proyectos previstos y mencionó emprendimientos de unas 400 hectáreas destinados a personas interesadas en practicar surf y polo, además de otro de aproximadamente 300 hectáreas vinculado al golf.



En uno de los casos, explicó que se proyecta una laguna artificial con olas regulables para la práctica del surf durante todo el año. "Vos salís de tu casa con la tabla bajo el brazo, vas, ponés el tipo de ola que querés y te juntás con tus amigos", ejemplificó.



El director de UGD-OSE aseguró que esos emprendimientos ya registran un importante nivel de comercialización. "Esos fraccionamientos están todos vendidos en un 60, un 70, un 50%", afirmó.



Para hacer posible el desarrollo de esa zona, uno de los principales desafíos es garantizar el suministro de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales.



Bentancur reconoció que OSE no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar por sí sola toda la infraestructura que se requiere. "Estamos hablando de 60 millones de dólares", indicó.



Por ese motivo, explicó que se trabaja junto al intendente de Maldonado y los inversores para encontrar un mecanismo que permita financiar las obras.



"Como tenían que hacer en su fraccionamiento determinada cantidad de cosas que le pide OSE, bueno, juntar la plata de todos y hacer, no solamente la parte de saneamiento, con una planta de tratamiento de aguas residuales solamente para esa zona, sino también una planta desalinizadora para tener agua para eso", explicó.



De concretarse, la propuesta permitiría generar infraestructura específica para abastecer a esos nuevos emprendimientos, sin depender exclusivamente de la red actual de distribución.



El planteo también está vinculado al crecimiento que experimenta esa parte del departamento y a las limitaciones de las fuentes de agua disponibles. En ese sentido, Bentancur sostuvo que será necesario buscar nuevas alternativas para garantizar el abastecimiento.



La propuesta apunta a que los propios desarrollos participen en el financiamiento de las obras necesarias para contar con los servicios.



Por el momento, se trata de un proyecto en etapa de trabajo y no se anunciaron plazos concretos para su ejecución.

Firma editorial: Redacción FM GENTE