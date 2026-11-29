España celebra este domingo 29 de noviembre de 2026 unas elecciones generales anticipadas que definirán el futuro político del país y que son observadas con especial atención por las principales capitales europeas.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta uno de los mayores desafíos políticos desde su llegada al poder en junio de 2018. Su principal adversario, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, buscará conquistar La Moncloa después de haber ganado las elecciones de 2023 sin conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.



En medio de esa disputa aparece Santiago Abascal, líder de Vox, cuya formación podría resultar determinante para conformar una mayoría parlamentaria de derecha.



La vivienda, la inmigración, la economía, las investigaciones judiciales por presunta corrupción y las diferencias en política internacional marcaron una campaña electoral caracterizada por la polarización.



POR QUÉ ESPAÑA ADELANTÓ LAS ELECCIONES?



Las elecciones generales estaban previstas inicialmente para 2027. Sin embargo, las dificultades del gobierno socialista para conseguir respaldo parlamentario precipitaron la convocatoria anticipada.



El punto de inflexión se produjo el pasado 2 de octubre, cuando el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda impulsados por el Ejecutivo. El Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro votaron en contra.



Tres días después, Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a elecciones anticipadas, formalizada mediante el Real Decreto 806/2026, según la información difundida.



El mandatario presentó la decisión como una oportunidad para conseguir una mayoría progresista más amplia que le permitiera gobernar con mayor estabilidad.



La oposición, en cambio, interpretó el llamado a las urnas como la oportunidad de cerrar el ciclo político iniciado en 2018.



QUÉ VOTAN LOS ESPAÑOLES?



A diferencia de Uruguay o Argentina, los ciudadanos españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno.



En esta jornada electoral se renovarán:



- Los 350 integrantes del Congreso de los Diputados.

- Los 209 senadores de elección directa.



Una vez constituidas las nuevas Cortes, el rey Felipe VI realizará una ronda de consultas con los representantes de las distintas fuerzas políticas y propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.



Para ser investido en primera votación, el candidato deberá conseguir 176 votos, correspondientes a la mayoría absoluta del Congreso.



Si no alcanza esa cifra, se realizará una segunda votación 48 horas después, en la que bastará con obtener más votos a favor que en contra.



Por esta razón, ganar las elecciones no garantiza acceder al gobierno. La capacidad de negociar acuerdos parlamentarios será nuevamente determinante.



La constitución del nuevo Congreso está prevista para el 23 de diciembre.



PEDRO SÁNCHEZ: LA BATALLA POR PERMANECER EN LA MONCLOA



A los 54 años, Pedro Sánchez busca prolongar su permanencia al frente del Gobierno español, cargo que ocupa desde junio de 2018. El candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) centró su campaña en la evolución de la economía, el crecimiento del empleo y la defensa de las políticas sociales desarrolladas durante sus años de gestión.



Entre sus principales propuestas figuran la ampliación de la oferta de vivienda pública, el fortalecimiento de la sanidad y la educación, la mejora salarial y una mayor regulación del mercado inmobiliario.



En el escenario internacional, Sánchez se convirtió en una de las figuras más visibles del progresismo europeo, con posiciones críticas hacia Donald Trump, las operaciones militares de Israel en Gaza y la guerra contra Irán.



También defendió una política migratoria más abierta que la planteada por las formaciones de derecha.



Sin embargo, su gobierno llega a estas elecciones condicionado por investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción que involucran a figuras vinculadas al PSOE, entre ellas el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.



A ello se suman las investigaciones que alcanzan a su esposa, Begoña Gómez, quien niega haber cometido irregularidades.



Sánchez cuenta, no obstante, con un antecedente favorable: su capacidad para revertir escenarios electorales adversos. En 2023, pese a que el Partido Popular obtuvo la mayor cantidad de escaños, consiguió reunir los apoyos necesarios para continuar gobernando.



ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: GANAR ESTA VEZ PARA GOBERNAR



El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, llega a la jornada electoral como favorito en la mayoría de las encuestas privadas.



Con una extensa trayectoria política y 13 años al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo pretende convertir al PP en la principal alternativa de gobierno.



En las elecciones generales de 2023 obtuvo 137 diputados, pero fracasó en su intento de conseguir la investidura.



Su programa electoral incluye la reducción de impuestos, incentivos a la actividad empresarial, medidas para aumentar la oferta de vivienda y la revisión de distintas regulaciones aprobadas durante los gobiernos socialistas.



También plantea derogar la Ley de Amnistía y recomponer las relaciones con Estados Unidos e Israel.



Feijóo busca presentarse como una alternativa de centroderecha con experiencia de gestión y compromiso con la integración europea.



Su principal desafío será determinar hasta dónde está dispuesto a negociar con Vox para conseguir los votos necesarios que le permitan llegar a La Moncloa.



SANTIAGO ABASCAL: VOX PUEDE TENER LA LLAVE DEL GOBIERNO



El líder de Vox, Santiago Abascal, de 50 años, podría convertirse en una de las figuras decisivas de la jornada electoral.



Las proyecciones sitúan a la formación de derecha radical como tercera fuerza política, con posibilidades de incrementar considerablemente su representación parlamentaria.



Abascal centró su discurso en el control de la inmigración irregular, la seguridad, la defensa de la unidad territorial española y las críticas a las políticas del Ejecutivo socialista.



También mantiene una estrecha afinidad política con el presidente argentino, Javier Milei, cuya figura apareció en distintos momentos del debate electoral.



Vox podría exigir participación directa en un eventual gobierno encabezado por Feijóo o condicionar su respaldo parlamentario a la aplicación de determinadas políticas.



Si ambas formaciones consiguen superar conjuntamente los 176 diputados, la negociación entre el PP y Vox pasará a ocupar el centro de la política española.



Una eventual incorporación de Vox al Ejecutivo nacional supondría un cambio significativo en el escenario político de la España democrática.



ADA COLAU Y LA IZQUIERDA ALTERNATIVA



La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, encabeza la candidatura de Frente Amplio, una coalición integrada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comuns catalanes.



La problemática de la vivienda constituye uno de los principales ejes de su propuesta electoral.



Su desempeño será fundamental para las aspiraciones de Sánchez de reeditar una alianza progresista que le permita mantenerse en el gobierno.



También participa Podemos, con Irene Montero al frente de una candidatura separada.



A estas formaciones se suman los partidos nacionalistas y regionales, entre ellos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyos diputados podrían volver a desempeñar un papel decisivo en las negociaciones parlamentarias.



LAS ENCUESTAS



Los últimos sondeos privados publicados antes del inicio de la veda electoral situaron al Partido Popular en el primer lugar, aunque con diferencias importantes respecto a la distancia que lo separa del PSOE.



El promedio de encuestas privadas recogido por El País y Onda Cero presentó el siguiente escenario:



- Partido Popular: 31,5%.

- PSOE: 29%.

- Vox: 17,8%.

- Frente Amplio: 6,8%.



La encuesta de GAD3 para el diario ABC proyectó 131 diputados para el PP, 110 para el PSOE y 63 para Vox.



Con esos resultados, populares y Vox alcanzarían conjuntamente 194 escaños, superando ampliamente los 176 necesarios para la mayoría absoluta.



Por su parte, el estudio de 40dB para El País y la Cadena SER presentó una elección mucho más ajustada: 31,8% para el PP, 30,9% para el PSOE y 17,3% para Vox.



La diferencia entre los dos principales partidos sería de apenas nueve décimas.



La encuesta de DYM para 20minutos otorgó al PP un 33% de los votos, frente al 28% del PSOE y el 18% de Vox. Según esa proyección, las dos formaciones de derecha podrían sumar entre 190 y 203 diputados.



La gran excepción entre los sondeos fue el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, que otorgó una clara ventaja al Partido Socialista.



Su última estimación situó al PSOE con el 34,4% de los votos, al PP con el 24,7% y a Vox con el 15,6%.



La diferencia entre las proyecciones del CIS y las encuestadoras privadas constituye una de las grandes incógnitas de esta jornada electoral.



En cualquier caso, los sondeos coinciden en ubicar a Vox como tercera fuerza política, mientras que las encuestas privadas muestran una reducción de la ventaja del Partido Popular sobre el PSOE durante la campaña.



LOS TRES ESCENARIOS QUE PUEDEN SURGIR DE LAS URNAS



El primero contempla una victoria del Partido Popular con una mayoría parlamentaria suficiente junto a Vox, lo que abriría el camino para un gobierno encabezado por Feijóo.



El segundo supone una recuperación del PSOE que permita a Sánchez reconstruir una mayoría con las fuerzas de izquierda y los partidos nacionalistas y regionales.



El tercero plantea un Congreso fragmentado, sin una mayoría clara para ninguno de los bloques, lo que podría derivar en prolongadas negociaciones e incluso en una nueva convocatoria electoral si fracasan los intentos de investidura.



EUROPA MIRA HACIA ESPAÑA



El resultado de las elecciones tendrá repercusiones más allá de las fronteras españolas. La eventual salida de Pedro Sánchez modificaría el equilibrio político dentro de la Unión Europea, donde el mandatario socialista ha mantenido posiciones diferenciadas en materia de política exterior, inmigración y conflictos internacionales.



Una victoria de Feijóo, especialmente si depende del respaldo de Vox, podría introducir cambios importantes en las relaciones internacionales de España.



También existe expectativa en América Latina, particularmente por las diferencias políticas que Sánchez ha mantenido con el presidente argentino Javier Milei.



LOS RESULTADOS SE CONOCERÁN DURANTE LA TARDE URUGUAYA



Los colegios electorales funcionarán entre las 9 y las 20 horas locales. En Canarias, debido a la diferencia horaria, el cierre se producirá una hora después respecto a la España peninsular. La difusión de los primeros resultados provisionales a escala nacional está prevista a partir de las 21 horas de Madrid, las 17 horas de Uruguay.



España llega así a una jornada electoral decisiva, con un presidente que busca prolongar ocho años de gestión, una oposición que aspira a recuperar el poder y una derecha radical que podría condicionar la formación del próximo Ejecutivo.



La gran incógnita no será únicamente quién consiga más votos, sino quién tenga la capacidad de transformar el resultado electoral en una mayoría parlamentaria.



España vota este domingo, pero la batalla por La Moncloa podría comenzar realmente cuando se cierren las urnas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE