En el Centro de Salud Vigía se realizó el cierre del curso de Agentes Comunitarios de Salud 2026 de la Red de Atención Primaria de Maldonado, del que egresaron 11 nuevos agentes.



Desde la organización destacaron que, más allá de la finalización de la capacitación, comienza una nueva etapa de trabajo en territorio, donde los egresados se integrarán a los equipos de salud y a las actividades con la comunidad.



Durante el curso adquirieron herramientas para identificar situaciones vinculadas a la salud en los barrios y acercarlas a los centros de atención, para que puedan recibir el abordaje correspondiente.



Los agentes comunitarios son personas de la propia comunidad que no necesitan contar con formación previa en salud, sino que tienen vocación de servicio y disposición para estar atentos a las necesidades de sus vecinos.



Su tarea también será orientar a personas que llegan a Maldonado desde otros departamentos o países y que necesitan información para acceder a los servicios de salud.



Además, participarán en talleres, jornadas de sensibilización y otras actividades junto a los equipos de la Red de Atención Primaria.



Desde la RAP Maldonado señalaron que la participación y el trabajo en territorio son pilares fundamentales de la atención primaria, ya que permiten conocer de primera mano las necesidades de la población.



Asimismo, confirmaron que la formación continuará el próximo año, con el objetivo de preparar nuevos agentes comunitarios y fortalecer el trabajo conjunto entre los servicios de salud y la comunidad.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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