Tras recibir las primeras maniobras de asistencia, fue trasladado de urgencia al Hospital de Maldonado.
Por el momento, no se han confirmado las causas del desvanecimiento ni se conoce su estado de salud actual.
El hecho ocurrió en horas de la tarde de este miércoles en las inmediaciones del barrio Hipódromo.
El hombre de 51 años fue encontrado en el baño sin signos vitales.
El episodio ocurrió en la mañana del sábado en la parada 14. Guardavidas y personal de emergencia realizaron maniobras de reanimación y el hombre fue trasladado...
Una unidad de emergencia la trasladó a un centro hospitalario, donde permanece estable.