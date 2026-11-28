La rápida intervención del personal del servicio de asistencia médica presente en el lugar, junto con corredores que son profesionales de la salud, permitió reanimar al hombre.



Tras recibir las primeras maniobras de asistencia, fue trasladado de urgencia al Hospital de Maldonado.



Por el momento, no se han confirmado las causas del desvanecimiento ni se conoce su estado de salud actual.

Firma editorial: Redacción FM GENTE