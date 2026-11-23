Quedó inaugurada la intervención y recuperación del pasaje peatonal que conecta las calles Manuel Ledesma y José Dodera con Zelmar Michelini, en la ciudad de Maldonado. El espacio fue transformado con trabajos de acondicionamiento y una propuesta artística que busca contar la historia del departamento a través de sus paredes.



Durante la inauguración, el alcalde de Maldonado, Damián Tort, destacó el trabajo conjunto de las cuadrillas municipales, distintas áreas de la Intendencia y artistas locales que participaron en el proyecto.



Tort recordó que la intervención surgió a partir de los reclamo. Según señaló, el pasaje se había convertido en un espacio peligroso, con acumulación de basura, problemas de accesibilidad y presencia de personas en situación de calle.



“Dijimos que algo teníamos que hacer acá, que este pasaje era peligroso y hay que decir las cosas como son”, expresó.



La propuesta fue más allá de la recuperación del espacio físico. El Municipio decidió incorporar una intervención artística para transformar el pasaje en un lugar que reflejara parte de la identidad y la historia de Maldonado.



En ese sentido, Tort destacó el trabajo del artista Pablo Comas, encargado de plasmar en los muros distintos momentos de la historia del departamento, desde sus primeros pobladores hasta otras referencias que forman parte de su desarrollo.



También participó el artista Walter Blanco, quien incorporó elementos característicos de Maldonado, como el sol, la ballena y el ceibo, flor nacional de Uruguay.



El alcalde agradeció especialmente a los trabajadores municipales, a las áreas de Gestión Ambiental, Adicciones y Políticas de Juventud, Adolescencia e Infancia, así como a la paisajista Belén Fernández, que colaboró con el diseño de la intervención.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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