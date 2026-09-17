“Envejecer con derechos”: edila del PC expuso sobre adultos mayores y exigió políticas públicas

La edila del Partido Colorado, Francia Barrios, expuso en el plenario de la Junta Departamental la situación de los adultos mayores en Maldonado y el país. “¿Estamos construyendo verdaderas políticas públicas para nuestros adultos mayores?”, reflexionó.



Para la curul, la acelerada modernización de las oficinas públicas y los servicios está vulnerando el acceso a derechos fundamentales de este sector de la población. "No podemos construir un Estado donde para ejercer un derecho sea necesario tener un celular, conexión a internet y determinadas competencias digitales", consideró.



Barrios describió situaciones cotidianas que se repiten en las dependencias del departamento: “Cuando un adulto mayor va a una oficina, arrancamos con: agendate por la página, código QR, bajá una aplicación”. En este sentido, remarcó que no todas las personas de la tercera edad cuentan con un nieto o un vecino que los oriente.



"Modernizar el Estado no puede significar retirar a la persona que estaba del otro lado del mostrador, innovar no puede significar excluir y digitalizar no puede significar deshumanizar", enfatizó.



Exigió fortalecer los espacios de alfabetización digital en el territorio, con el propósito de "brindar autonomía" y no solo enseñar el manejo técnico de un dispositivo.



Más allá de los trámites, la edila advirtió sobre una crisis mucho más profunda que golpea a Maldonado y al país: la soledad no deseada. “Atrás de esta brecha tecnológica existe una problemática más silenciosa: la soledad”.



“Quizás es el momento de animarnos a pensar en propuestas diferentes”, señaló la edila, y propuso complejos habitacionales intergeneracionales.



Señaló que existen en otras partes del mundo proyectos urbanísticos y sociales donde jóvenes y personas mayores comparten espacios de vivienda y servicios, promoviendo el intercambio afectivo y el apoyo mutuo.



"El desafío no es solo conseguir que las personas vivan más años, sino preguntarnos cómo queremos que vivan", sentenció.





Foto: imagen ilustrativa

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