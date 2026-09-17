Pánico en un Boeing 737 en Irán: fuertes vibraciones desprendieron parte del techo en pleno vuelo

El episodio ocurrió el lunes durante un vuelo que debía unir Mashhad, en el noreste de Irán, con Kermanshah. Imágenes grabadas por los propios pasajeros comenzaron a circular posteriormente en las redes sociales y mostraron los momentos de tensión vividos dentro de la aeronave.



Según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), el Boeing 737-300 había registrado dos intentos de despegue abortados antes de conseguir finalmente iniciar el vuelo.



En el tercer intento, realizado a las 17:39, hora local, el avión logró despegar, pero poco después comenzó a experimentar fuertes vibraciones.



Videos difundidos en la red social X muestran a pasajeros aferrándose a sus asientos mientras el avión se sacude. En medio de esa situación, varios paneles del revestimiento superior de la cabina se desprendieron, aumentando el temor entre quienes viajaban.



El piloto declaró la emergencia. Ante las anomalías registradas, el comandante decidió interrumpir el viaje y regresar al aeropuerto de origen.



Hassan Jafari, director de Relaciones Públicas de los aeropuertos de Khorasan Razavi, explicó a IRNA que el piloto comunicó a la torre de control que enfrentaba una situación de emergencia y solicitó autorización para retornar a Mashhad.



La aeronave consiguió aterrizar y todos los pasajeros pudieron abandonarla sin que se reportaran personas heridas. Posteriormente fueron trasladados hacia su destino.



El hecho tuvo amplia repercusión después de que las imágenes tomadas desde el interior del Boeing se viralizaran y mostraran tanto las fuertes vibraciones como los daños visibles en el revestimiento de la cabina.



El avión involucrado es un Boeing 737-300, una de las primeras generaciones de la familia 737 Classic. El episodio vuelve a poner atención sobre la operación y el mantenimiento de aeronaves de varias décadas de antigüedad dentro de la aviación comercial iraní.



Las autoridades deberán determinar ahora qué originó las fuertes vibraciones y si estas estuvieron directamente relacionadas con el desprendimiento de los paneles interiores.







Fuente: Emol, con información de IRNA.

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