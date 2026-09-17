Orsi negó que exista un proyecto para instalar un cable submarino entre Malvinas y Uruguay; el barco está en cercanías de Isla de Lobos

“Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración porque nunca hubo nada”, afirmó Orsi al ser consultado por la prensa en la capital del país. La versión había partido esta semana de medio argentinos.



El mandatario explicó que existe una empresa estadounidense trabajando en proyectos relacionados con conectividad, aunque aclaró que las Islas Malvinas no están contempladas como punto de enlace. En ese contexto, calificó como “una noticia falsa” la versión sobre el supuesto proyecto.



“Lo que sí hubo fue una empresa norteamericana que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace”, señaló.



Las declaraciones se producen en momentos en que el tema Malvinas volvió a generar atención en la relación entre Uruguay y Argentina, a raíz de la controversia por la presencia de un espacio dedicado a las islas en la Expo Prado 2026.



Orsi pidió especial cautela en el manejo de informaciones relacionadas con el asunto debido a la sensibilidad que tiene la cuestión de Malvinas para Argentina y para las relaciones regionales.



“Este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas”, expresó.



Orsi ratificó la posición histórica de Uruguay. El presidente también se refirió a la postura uruguaya respecto de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y aseguró que no hubo cambios en la política mantenida históricamente por el país.



“Uruguay tiene posición fija. Las Malvinas son argentinas. Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos”, afirmó.



Con sus declaraciones, Orsi buscó descartar que exista una negociación de su administración con el Reino Unido para desarrollar una conexión submarina desde las islas hacia territorio uruguayo.



No obstante, el buque Fugro Supporter navegaba entre la tarde y anoche a unos dos kilómetros de playa brava en cercanías de la Isla de Lobos y sus potentes luces se podían apreciar desde la costa. Sobre la operativa de la embarcación oficialmente no se respondió a consultas de periodistas de FM GENTE pero oficiosamente se ha indicado que un grupo de expertos a bordo del navío han realizado trabajos técnicos y estudios sobre el fondo del mar en una amplia zona de nuestro mar territorial.

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