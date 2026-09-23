Los Eucaliptus: 16 familias serán desalojadas tras no poder demostrar que vivían allí antes del censo

La situación de 16 familias de Los Eucaliptus volvió a generar atención en las últimas horas. La Intendencia de Maldonado explicó por qué se solicitó su desalojo y aclaró cómo funciona el proyecto que se desarrolla en ese barrio.



El director de Vivienda y Desarrollo Barrial de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, explicó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE que el proyecto de Los Eucaliptus es llevado adelante por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con apoyo de la Intendencia.



El objetivo es regularizar el barrio en el mismo lugar, es decir, mejorar la zona y permitir que la mayoría de las familias pueda permanecer allí, a diferencia de otros asentamientos donde todas las familias fueron trasladadas.



Para determinar quiénes ya vivían en Los Eucaliptos, en 2022 se realizó un censo. Debido a las dificultades para recorrer algunas zonas del barrio, en 2023 se volvió a revisar la información.



Lussich explicó que desde entonces varias familias se presentaron ante la Intendencia para señalar que no habían sido incluidas en el censo. En esos casos, se les pidió documentación para comprobar que efectivamente ya vivían allí en la fecha en que se realizó el relevamiento.



“Como no nos creemos infalibles, se admite que esa familia ingrese al censo” si presenta documentación que demuestra que estaba instalada en el barrio en ese momento, explicó.



El problema se produjo con 16 familias que, de acuerdo con lo informado por la Intendencia, fueron intimadas varias veces pero no presentaron documentación que acreditara que ya estaban viviendo allí cuando se realizó el censo.



Lussich señaló que hubo conversaciones con abogados, visitas de inspectores y también intervenciones del equipo social del Ministerio de Vivienda.



“Luego de no sé cuántas intimaciones, conversaciones de los abogados del área de vivienda con ellos, visitas de los inspectores, visitas del equipo social del Ministerio, nunca trajeron ni un solo documento de que ellos estaban instalados en el barrio antes del censo”, afirmó.



Ante esa situación, la Intendencia pidió a la Justicia el desalojo de esas familias. El pedido ya fue aceptado y ahora se espera que se establezca la fecha para realizarlo.



De todas formas, Lussich aclaró que si alguna de esas familias puede demostrar que ya vivía en Los Eucaliptos antes del censo y que no fue incluida por un error, podrá presentar la documentación correspondiente.



“Si tiene razón, se va a agregar”, sostuvo.



El director también rechazó que la situación tenga relación con la nacionalidad de las personas. Para explicar su posición, recordó que en el asentamiento Kennedy una familia de nacionalidad colombiana recibió una vivienda porque se comprobó que llevaba 11 años viviendo allí y había sido incluida en el censo.



El proyecto de realojo de Los Eucaliptus continúa más allá de la situación de estas 16 familias.



Lussich informó que ya terminó el traslado de las primeras 120 familias y que actualmente se construyen otras 55 viviendas.

Además, comenzaron las primeras obras para mejorar la infraestructura del barrio.



El director explicó que algunas de las 16 familias se encuentran precisamente en lugares donde está previsto construir una calle y colocar un caño de saneamiento.



Por ese motivo, sostuvo que no pueden permanecer en esos terrenos, ya que su permanencia afectaría el desarrollo de las obras destinadas al resto del barrio.



“Estas familias están instaladas por donde tiene que pasar una calle y un caño de saneamiento. No hay ninguna posibilidad de que se queden ahí donde están, porque si no estarían perjudicando a las otras 900 familias del barrio”, explicó.



El proyecto contempla, por lo tanto, la permanencia de la mayoría de las familias en Los Eucaliptus y el traslado de aquellas que deben dejar sus terrenos para permitir la construcción de calles, saneamiento y otras mejoras.



Lussich también informó que este viernes está prevista la visita de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En esa oportunidad se firmará un convenio que establecerá el trabajo conjunto durante los próximos cuatro años en materia de asentamientos.



Además, habrá una reunión de trabajo entre el Ministerio, el intendente y el equipo de la Intendencia para analizar cómo continuará el proyecto.



El director remarcó que Los Eucaliptus es un proyecto de gran magnitud y que actualmente es el asentamiento más grande en el que trabaja el Ministerio de Vivienda en todo el país.



Sostuvo que la Intendencia continuará recibiendo a los vecinos que tengan documentación para presentar.



“Siempre estamos para escuchar a los vecinos. Cuando se les pide y se les solicita de buena manera que traigan alguna documentación y no lo hacen, nos obligan a tomar las medidas judiciales que se tomaron en este caso”, concluyó.

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