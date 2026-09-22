¿Fiesta en una casa de Marset? La Policía inspeccionó el lugar y explicó qué encontró

Una casa que había sido utilizada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset quedó en el centro de una polémica en Santa Cruz de la Sierra luego de que se difundiera una denuncia sobre una supuesta fiesta en el lugar.



La denuncia hacía referencia a una reunión que habría ocurrido durante la noche del domingo, con personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro del inmueble.



Ante la situación, el lunes funcionarios de la Inspectoría Departamental de la Policía y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron una inspección en la vivienda.



Los efectivos revisaron los distintos ambientes para buscar elementos que permitieran confirmar lo denunciado.



El inspector departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Rojas, afirmó que durante la inspección no encontraron botellas vacías, latas ni otros indicios que permitieran establecer que se había consumido alcohol.



También se controló a los funcionarios que estaban trabajando en el inmueble. Rojas aseguró que ninguno presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas.



Sin embargo, la autoridad aclaró que la inspección no permite determinar por sí sola qué ocurrió antes de que llegaran los efectivos. Entre las posibilidades planteadas está que algún elemento haya sido retirado previamente.



También se analizó un video difundido junto con la denuncia. Rojas sostuvo que las imágenes no tienen suficiente nitidez para saber con precisión qué estaba ocurriendo dentro de la casa.



En el audio se escuchan personas conversando en tono elevado, pero no se escucha música, un elemento que fue considerado al momento de evaluar si las imágenes correspondían a una fiesta.



Desde la Felcn también rechazaron la versión de que sus funcionarios hubieran organizado una celebración o consumido alcohol.



El director departamental de la Felcn, Dimar Caprirolo, explicó que la vivienda, ubicada en el barrio Las Palmas y vinculada anteriormente a Marset, fue entregada recientemente por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).



El inmueble pasó a ser utilizado por la fuerza antidrogas de forma temporal, con el objetivo de instalar allí una oficina.



Caprirolo sostuvo que recibió el informe correspondiente cerca de las 22:00 del domingo y que no se registró ninguna situación irregular.



Según explicó, los funcionarios se encontraban trasladando muebles, materiales de oficina y otros elementos necesarios para poner en funcionamiento las instalaciones.



La vivienda todavía no cuenta con cámaras de seguridad y tampoco dispone de todo el equipamiento necesario para el trabajo policial, entre ellos radios de comunicación.



Durante la inspección se constató que había muebles y materiales distribuidos dentro del inmueble, en medio de las tareas de organización por el reciente traslado.



La Policía continuará con las verificaciones para determinar el origen de la denuncia y establecer si existió alguna irregularidad en el uso de la vivienda.

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