Con muy bajas temperaturas a las 21:05 Uruguay recibió a la primavera 2026

Popularmente suele asociarse el 21 de setiembre con el comienzo de la primavera, la fecha y la hora exactas no son fijas. Astronómicamente, el inicio de la estación está determinado por el equinoccio y puede producirse entre el 22 y el 23 de setiembre, dependiendo del año y del huso horario considerado.



En 2026, el cambio se produjo en Uruguay durante la noche de este martes, a las 21:05.



QUÉ OCURRE DURANTE EL EQUINOCCIO



La palabra equinoccio proviene del latín y hace referencia a la idea de una noche de duración similar al día. En torno a esta fecha, las horas de luz y oscuridad se aproximan a las 12 horas cada una, aunque no son exactamente iguales debido, entre otros factores, a la refracción atmosférica y a la manera en que se mide la salida y puesta del Sol.



A partir de ahora, en Uruguay el Sol continuará desplazando aparentemente su recorrido hacia el sur y los días irán ganando horas de luz.



El amanecer será progresivamente más temprano y el atardecer más tardío, una tendencia que continuará hasta el solsticio de diciembre, cuando comenzará astronómicamente el verano y se alcanzará el período con mayor cantidad de luz diurna del año.



UNA ESTACIÓN DE TRANSICIÓN



Desde el punto de vista meteorológico, la primavera uruguaya se caracteriza por ser una época de transición y marcada variabilidad.



El avance de masas de aire cálido desde el norte puede elevar rápidamente las temperaturas, mientras que el ingreso de frentes fríos desde el sur todavía puede provocar descensos importantes de temperatura.



Por eso, durante la estación pueden alternarse jornadas cálidas con otras frescas, además de registrarse tormentas, lluvias y cambios bruscos de las condiciones atmosféricas. La llegada de la primavera astronómica, por lo tanto, no significa que el calor se instale inmediatamente ni que desaparezcan los episodios de bajas temperaturas.



El incremento de las horas de luz y de la energía solar comienza además a hacerse cada vez más evidente. La vegetación entra en una etapa de mayor actividad, se producen floraciones y cambian progresivamente las condiciones ambientales después del invierno.



También aumenta paulatinamente la intensidad de la radiación ultravioleta, un factor que adquiere mayor importancia a medida que se acerca el verano.



La primavera permanecerá durante aproximadamente tres meses, hasta el solsticio de diciembre.

Volver atrás