Garlo apuntó contra la “politiquería” por la ambulancia de La Capuera: “Política para la tribuna”

Luego de que ASSE confirmara que la policlínica de La Capuera continuará contando con una ambulancia las 24 horas, el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo se refirió a la situación y cuestionó lo que calificó como “desinformación” en torno al posible retiro del servicio.



“Hoy ASSE informó que la ambulancia no será retirada, que La Capuera seguirá teniendo ambulancia las 24 horas, que es un logro de la comunidad”, señaló.



Garlo recordó que el reclamo de los vecinos por contar con una ambulancia comenzó hace varios años y ubicó los primeros planteos en 2016, cuando integraba la Junta Departamental de Maldonado como edil.



“Los vecinos de La Capuera desde el año 2016, yo recuerdo estando en la Junta Departamental como edil por el Frente Amplio, trabajar con la comunidad de La Capuera para lograr la ambulancia”, explicó.



También mencionó la participación del actual director departamental de Salud Pública, José González, quien en aquel momento se desempeñaba como director regional de ASSE, y del entonces edil departamental Eduardo Antonini.



El diputado consideró que la continuidad del servicio debe ser entendida como resultado del reclamo de los habitantes de la zona.

“Los logros de la comunidad son de la comunidad”, afirmó.



Por otra parte, cuestionó a quienes, a su entender, utilizaron versiones sobre un posible retiro de la ambulancia sin que existiera una decisión confirmada por ASSE.



“Los que hacen política para la tribuna, politiquería, desinformando y utilizando rumores, falsas informaciones, yo creo que no deben ser ni siquiera considerados”, expresó.



ASSE había comunicado este martes que “en ningún momento ha estado en consideración quitar estructuras asistenciales que hoy se encuentran disponibles ni se ha considerado dejar zonas sin cobertura”.

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