Lo llaman León: nació en Maldonado el día de la llegada del papa y su futuro está en manos de la Justicia

Un bebé nacido el pasado viernes 6 de noviembre en el Hospital Elbio Rivero de Maldonado permanece bajo cuidados médicos mientras se desarrolla un procedimiento judicial para definir su futuro familiar.



Según informó Punta News, el niño nació el mismo día en que el papa León XIV llegó a Uruguay. Como sus progenitores todavía no le habían elegido un nombre, las enfermeras comenzaron a llamarlo cariñosamente León.



De acuerdo con la información publicada por el mencionado medio, los progenitores son un hombre trans, quien llevó adelante el embarazo, y una mujer trans. Ambos atravesaron distintas decisiones durante la gestación y finalmente manifestaron su voluntad de no asumir la crianza del recién nacido.



La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia y en el centro hospitalario interviene un equipo de profesionales de distintas áreas, entre ellas neonatología, psicología y trabajo social.



Aunque el caso podría derivar en una adopción, todavía no existe una resolución definitiva. La legislación uruguaya establece que la decisión de los progenitores debe ser ratificada o rectificada una vez transcurridos los primeros 30 días desde el nacimiento.



Mientras se cumplen los procedimientos correspondientes, el pequeño continúa recibiendo atención en el hospital, a la espera de que se determine quién asumirá su cuidado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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