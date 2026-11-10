Lo llaman León: nació en Maldonado el día de la llegada del papa y su futuro está en manos de la Justicia

Según informó Punta News, el niño nació el mismo día en que el papa León XIV llegó a Uruguay. Como sus progenitores todavía no le habían elegido un nombre, las enfermeras comenzaron a llamarlo cariñosamente León.
De acuerdo con la información publicada por el mencionado medio, los progenitores son un hombre trans, quien llevó adelante el embarazo, y una mujer trans. Ambos atravesaron distintas decisiones durante la gestación y finalmente manifestaron su voluntad de no asumir la crianza del recién nacido.
La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia y en el centro hospitalario interviene un equipo de profesionales de distintas áreas, entre ellas neonatología, psicología y trabajo social.
Aunque el caso podría derivar en una adopción, todavía no existe una resolución definitiva. La legislación uruguaya establece que la decisión de los progenitores debe ser ratificada o rectificada una vez transcurridos los primeros 30 días desde el nacimiento.
Mientras se cumplen los procedimientos correspondientes, el pequeño continúa recibiendo atención en el hospital, a la espera de que se determine quién asumirá su cuidado.