Forlán sorprendió con tres caras nuevas en la selección uruguaya que jugará en Maldonado y Argentina

Diego Forlán dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para los últimos dos amistosos de Uruguay en 2026, con la incorporación de tres jugadores que tendrán su primera oportunidad en la selección mayor.



La Celeste enfrentará a Argentina en La Bombonera y posteriormente recibirá a República Dominicana en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.



Jaume, de 22 años, será además el único representante del fútbol uruguayo en la convocatoria, mientras que los otros 27 futbolistas desarrollan su actividad en el exterior.



Otra de las novedades es el regreso de Federico Valverde, jugador del Real Madrid, quien estuvo ausente en la anterior fecha FIFA por una lesión. También retornan Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio.



Nahitan Nández y Brian Rodríguez quedaron fuera de la nómina debido a problemas físicos, mientras que Miguel Merentiel, delantero de Boca Juniors, no fue incluido en la lista definitiva.



Uruguay disputará su primer encuentro el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas, frente a Argentina en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.



Cuatro días después, el martes 17, la Celeste jugará ante República Dominicana desde las 20:30 horas en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en el Campus de Maldonado. El partido marcará el regreso de la selección mayor al departamento después de 26 años.



Las entradas para el encuentro en Maldonado ya se encuentran disponibles a través de AUF Tickets, con precios que van desde los 490 hasta los 990 pesos.



Esta será la segunda fecha FIFA de Diego Forlán al frente de la selección mayor, luego de la gira por Asia, donde Uruguay consiguió dos victorias y sufrió una derrota.



Foto: AUF

Firma editorial: Redacción FM GENTE