Maldonado explora un acuerdo con China para ofrecer becas universitarias del 100% a jóvenes del departamento

El Municipio de Maldonado comenzó a explorar posibles acuerdos de intercambio con China que podrían incluir becas universitarias con financiación del 100% para jóvenes del departamento.



Así lo informó el alcalde Damián Tort, luego de reunirse este lunes con una delegación de periodistas chinos que tiene su sede en Brasil y que llegó a Uruguay como primer destino fuera de ese país.



En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, Tort explicó que durante el encuentro se conversó sobre la posibilidad de desarrollar actividades culturales en conjunto y generar oportunidades para que estudiantes de Maldonado puedan viajar a China a estudiar con una beca que cubra la totalidad de los costos.



El alcalde señaló que se trata de una propuesta que todavía está en etapa de exploración y que las conversaciones continuarán mediante contactos por WhatsApp y correo electrónico. También mencionó la participación de una persona que actúa como nexo entre el gobierno chino y el Municipio.



Tort manifestó que la intención es avanzar durante las próximas semanas para intentar concretar, antes de fin de año, algunas de las iniciativas que podrían desarrollarse durante 2027.



El jerarca destacó la importancia del acercamiento y señaló que también existe interés en que empresas o inversores chinos consideren a Maldonado como un posible destino para desarrollar proyectos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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