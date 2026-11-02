Pescan un tiburón gatopardo de más de dos metros en Balneario Buenos Aires

El suceso tuvo lugar en el kilómetro 170, unos metros después de superar el radar de control del balneario mencionado, y fue reportado por oyentes de FM GENTE quienes compartieron registros fílmicos y fotográficos de la captura.
Los pescadores calificaron el hecho como “la sorpresa mayor” de la jornada y señalaron que el ejemplar medía 2,27 metros y pesaba aproximadamente 70 kilos.
Aunque Uruguay no cuenta con normativas que prohíban o restrinjan la captura del tiburón gatopardo, la organización Mar Azul Uruguayo participa en un proyecto de conservación marina para estudiar y proteger a esta especie.
Video y fotos cedidas a FM GENTE