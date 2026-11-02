"Vos me metiste preso a Las Rosas": Gabriela Fossati relató un tenso momento en pleno Gorlero

La exfiscal y exjueza Gabriela Fossati, residente de Punta del Este, relató a FM GENTE que el pasado domingo por la tarde, mientras paseaba a sus dos perros por la calle 27 de Gorlero, presenció un episodio en el que un hombre, a quien describió con características de exrecluso, increpaba a dos jóvenes que salían de un local comercial. “Les decía mariquitas y mantequitas”, puntualizó.



“Eran chicos y uno que es madre, exfiscal y exjuez, no puede quedar indiferente. Entonces yo lo miré seria y él dejó de molestarlos”, añadió.



No obstante, el sujeto redirigió su atención hacia ella y comenzó a seguirla de forma persistente. De acuerdo con su testimonio, el hombre empezó a increparla haciendo comentarios sobre el valor económico de sus mascotas sugiriendo que "valían plata" y que debía utilizarlas para la cría.



A pesar de los intentos de la exfiscal por calmar la situación apelando a su experiencia en el ámbito penal, el acoso continuó, configurando lo que catalogó como una “clara afectación a la tranquilidad pública”.



“En determinado momento, no sé por qué, me reconoció”, señaló Fossati. “Me preguntó: "¿Vos sos la fiscal? Porque vos me metiste preso a Las Rosas". Se me acercó mucho y en tono muy amenazante me mostró una cicatriz que atravesaba todo su brazo. Quizás por la preparación que uno tiene, siempre lo miré fijo y le repetí: siga su camino”, relató.



Finalmente, señaló que su postura “surtió efecto y el hombre se fue”.



“Es increíble porque yo me vine de Montevideo a buscar la tranquilidad y la paz, y sobre todo a esta zona que uno cree que está mucho más vigilada, y a mí ya me pasaron dos situaciones en dos meses”, lamentó.



Pese a la situación que le tocó vivir, Fossati expresó que sigue creyendo que “la zona de Punta del Este y los balnearios de Maldonado son un paraíso en el mundo”.



“Además, quiebro una lanza tanto por el jefe de Policía como por el comisario de la Seccional Décima a quienes yo veo trabajar de forma muy responsable. Creo que esto escapa a un planteo sobre la situación de las autoridades locales”, manifestó.



En esa línea responsabilizó al ministro del Interior Carlos Negro: “Yo creo que acá Negro tiene que ponerse las pilas y empezar a dar más recursos a esta zona”.



Fossati concluyó que en materia de seguridad “estoy notando cambios sustanciales que siento que tenemos que acelerar alertas y empezar a atacarlos desde el vamos”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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