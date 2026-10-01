Murió Daoiz Bonilla: el coronel que dedicó parte de su vida a preservar la historia de Maldonado

El coronel (R) Daoiz Mario Juan Bonilla Bermúdez falleció este jueves en Maldonado, ciudad a la que estuvo profundamente ligado durante gran parte de su vida.



Nacido en Montevideo el 27 de marzo de 1936, ingresó al Ejército Nacional en 1952 y egresó de la Escuela Militar en 1956 como alférez del Arma de Infantería.



Durante su carrera ocupó distintos cargos y destinos dentro del Ejército Nacional. Prestó servicios en varios batallones de Infantería, en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Estado Mayor del Ejército y en otras dependencias, informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X.



También fue Agregado Militar de la Embajada de Uruguay en Argentina y delegado del Poder Ejecutivo ante la Comisión Calificadora de Personal Superior de las Armas del Ejército.



Pasó a retiro el 27 de marzo de 1991, el mismo día en que cumplió 55 años.



Después de su retiro, Bonilla mantuvo una fuerte relación con la historia de Maldonado y con el Cuartel de Dragones.



Durante años estuvo al frente del Museo Didáctico Artiguista, donde trabajó para acercar a vecinos y visitantes a la historia militar y al legado de José Artigas.



Una de las imágenes que lo recuerda lo muestra llevando el Pabellón de Guerra de su unidad durante los festejos por el bicentenario de Maldonado.



Según pudo saber FM GENTE, este viernes se realizará su sepelio en el cementerio de Maldonado. El Ejército Nacional le rendirá honores militares de acuerdo con su jerarquía.



El cortejo partirá a las 11:00 desde la Empresa Abbate, sala Rubí, ubicada en Florida 635, entre Rincón y San Carlos. El ingreso al cementerio está previsto para las 11:30.



Durante la ceremonia, un integrante del Ejército dará lectura a sus datos biográficos y destacará los servicios prestados por Bonilla durante su carrera militar.



El coronel Daoiz Bonilla tenía 90 años.





(Foto: Marcelo Gallardo vía X)

Volver atrás