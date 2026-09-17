Prefectura despliega operativos en la costa para desmantelar campamentos irregulares

El prefecto de Punta del Este, Ignacio Álvez, explicó que las tareas no solo consisten en el retiro de las estructuras. "Estamos identificando a las personas que se encuentran allí, verificando que no haya algún elemento que haya sido denunciado como robado y coordinando con la Intendencia para la limpieza de la zona", informó a esta emisora.
El operativo cuenta con el apoyo de la Seccional 14ª de Policía, la cual facilitó el uso de un drone, y con la Intendencia de Maldonado.
Fotos y video: FM GENTE