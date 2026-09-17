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Policiales y Judiciales
13:47

Prefectura despliega operativos en la costa para desmantelar campamentos irregulares

Hasta el momento se han detectado siete campamentos y se identificaron cuatro personas.

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En las últimas horas, la Prefectura de Punta del Este confirmó a FM GENTE que se están llevando a cabo operativos a lo largo de la franja costera. El objetivo es desmantelar campamentos que personas en situación de calle han instalado entre los médanos. Hasta el momento identificaron siete e identificaron a cuatro personas.

El prefecto de Punta del Este, Ignacio Álvez, explicó que las tareas no solo consisten en el retiro de las estructuras. "Estamos identificando a las personas que se encuentran allí, verificando que no haya algún elemento que haya sido denunciado como robado y coordinando con la Intendencia para la limpieza de la zona", informó a esta emisora.

El operativo cuenta con el apoyo de la Seccional 14ª de Policía, la cual facilitó el uso de un drone, y con la Intendencia de Maldonado.


Fotos y video: FM GENTE
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