“Satisfacción” en Punta del Este tras la marcha atrás en los cambios de la terminal de ómnibus

Tras el anuncio oficial de que la operativa de la terminal de ómnibus de Punta del Este se mantendrá sin cambios, diversos actores sociales y comerciales de la zona se pronunciaron al respecto.



Entre las voces que celebraron la medida destaca la de la historiadora Graciela Carbonaro, quien formó parte de las movilizaciones meses atrás.



Carbonaro afirmó que recibió la noticia con "mucha satisfacción". Entrevistada este jueves en la Página Central de la Revista de FM GENTE, dijo que Punta del Este “necesita una terminal a nivel internacional como existen en todas las ciudades importantes del mundo. El impacto del desarrollo de nuestro departamento no resiste otra opción”.



“Si vamos a cambiar algo, que los resultados presentes sean de forma clara y con un objetivo posible para los intereses de un amplio público que nos visita año a año y también para los residentes”, añadió.



En la misma línea se pronunció la operadora inmobiliaria Blanquita di Biase, impulsora de una campaña de firmas contra la medida prevista para noviembre de este año.



“Nos parecía como una especie de locura”, expresó Di Biase en la Página Central de la Revista de FM GENTE e insistió en que la terminal de Maldonado carecía de la infraestructura necesaria para absorber el masivo flujo de pasajeros y unidades de la terminal del balneario.



“No había ni pie ni cabeza en la decisión y por suerte se ha decidido aplazarla”, concluyó.

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