Un hombre está grave tras caer desde cinco metros mientras trabajaba en una construcción en Maldonado

El hecho ocurrió próximo a las 14:37, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un hombre que había caído desde el techo de una vivienda y se encontraba inconsciente.



Al llegar al lugar, la Policía constató la situación y solicitó asistencia médica. Según las primeras averiguaciones, el hombre realizaba trabajos de construcción en la finca de un familiar cuando cayó desde unos cinco metros de altura y golpeó su cabeza contra el hormigón.



El personal médico le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC), con pérdida de conocimiento y sin recuperación de la conciencia.



Debido a la gravedad de su estado, la Policía escoltó la ambulancia hasta el centro asistencial y realizó cortes de tránsito para facilitar el traslado.



El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de 3.º Turno.

Firma editorial: Redacción FM GENTE