GENTE O NLINE
AIRE
grave, construcción, Maldonado
Policiales y Judiciales

Un hombre está grave tras caer desde cinco metros mientras trabajaba en una construcción en Maldonado

El accidente ocurrió en una vivienda del barrio Sarandí. El hombre, de 57 años, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Compartir:
El hecho ocurrió próximo a las 14:37, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un hombre que había caído desde el techo de una vivienda y se encontraba inconsciente.

Al llegar al lugar, la Policía constató la situación y solicitó asistencia médica. Según las primeras averiguaciones, el hombre realizaba trabajos de construcción en la finca de un familiar cuando cayó desde unos cinco metros de altura y golpeó su cabeza contra el hormigón.

El personal médico le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC), con pérdida de conocimiento y sin recuperación de la conciencia.

Debido a la gravedad de su estado, la Policía escoltó la ambulancia hasta el centro asistencial y realizó cortes de tránsito para facilitar el traslado.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de 3.º Turno.
Firma editorial:
Compartir:
Más noticias
Multimedia