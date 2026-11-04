Fasano Las Piedras podrá recibir vuelos privados internacionales en su pista de San Carlos

El complejo Fasano Las Piedras, ubicado en la zona de San Carlos, recibió la autorización del Poder Ejecutivo para que su pista de aterrizaje pueda operar como aeródromo privado internacional a demanda, según consignó El Observador.



La infraestructura fue construida en 2021, como parte del primer proyecto del grupo brasileño JHSF en Uruguay. Además de la pista, cuenta con una explanada para maniobras de aeronaves y un camino de acceso al hotel.



Hasta ahora, el lugar tenía una habilitación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) como aeródromo privado para vuelos diurnos y exclusivamente para aeronaves de aviación general.



Con la nueva autorización, podrá recibir vuelos privados internacionales que deberán ser solicitados previamente. La medida no habilita operaciones comerciales ni significa que la pista pueda comenzar a funcionar de inmediato: todavía será necesaria una resolución de la autoridad aeronáutica que autorice su operación técnica.



La solicitud había sido presentada por JHSF Uruguay S.A. ante la Presidencia de la República el 23 de octubre de 2023.



Uno de los aspectos considerados por el Gobierno fue la concesión del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce. En ese sentido, el Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A., encargado de su explotación, manifestó que no tenía objeciones a la nueva habilitación.



La resolución establece que el permiso se mantendrá vigente mientras la concesionaria de Laguna del Sauce no comunique formalmente al Estado que retira ese consentimiento.



Entre los argumentos para aprobar la solicitud, el Poder Ejecutivo destacó la ubicación del emprendimiento, su cercanía con Punta del Este y su potencial para atraer visitantes, impulsar el turismo, generar puestos de trabajo y promover nuevas inversiones en Maldonado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE