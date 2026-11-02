Intendencia destinará 15 mil dólares a lanzamiento de temporada y concejal cuestionó que “hay otras necesidades insatisfechas”

El costo del lanzamiento de la temporada turística generó un debate en la última sesión del Concejo Municipal de Maldonado.



Según el acta oficial del encuentro relevado por FM GENTE, la Intendencia de Maldonado destinará 15.000 dólares para la realización del evento y solicitó el aval del concejo al tratarse de una actividad organizada en conjunto. Si bien el Municipio no aportará recursos económicos, normativamente debía convalidar el gasto.



El evento está programado para el 2 de enero de 2027, según confirmaron autoridades municipales. Aunque el Municipio aprobó la moción por mayoría, el concejal del Frente Amplio, Jorge López Soto, votó en contra.



"A veces discutimos varios minutos por 2.000 o 3.000 pesos y ahora se convalida un gasto de 15.000 dólares, aunque vaya mucha gente y el evento sea lindo", cuestionó López Soto. Asimismo argumentó que “es mucho dinero para un evento y que hay otras necesidades insatisfechas en la población”, según consta en el acta de la reunión.



Por otra parte, el concejal Marcelo Antonini defendió la iniciativa recordando el impacto de la edición anterior. Antonini destacó que el lanzamiento atrajo a una gran cantidad de público local y extranjero, contó con una excelente organización y significó un fuerte respaldo para los emprendedores locales.



En esa misma línea, el alcalde del Municipio Damián Tort afirmó a FM GENTE que el año pasado, en su primera edición, el lanzamiento de temporada “fue un éxito” y que el objetivo es consolidarlo como un evento permanente.





Foto: Municipio de Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE