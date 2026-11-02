Presidencia decretó duelo nacional de 48 horas tras el fallecimiento de tres militares

El presidente Yamandú Orsi decretó dos días de duelo nacional en Uruguay para el martes 3 y miércoles 4 de noviembre tras lo ocurrido en la noche del pasado jueves en aguas del río Uruguay, en las inmediaciones del muelle Anglo de Fray Bentos. Allí fallecieron tres militares que participaban en el Curso de Buzo Táctico, impartido por el Batallón de Infantería N. º9. En tanto, el teniente 2do. Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, pudo ser rescatado, reanimado y enviado al hospital local, en donde se encuentra internado.



Durante el operativo de búsqueda y rescate, las tripulaciones lograron localizar y recuperar los cuerpos sin vida de los tres militares: el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, el cabo 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2 y el cabo 1ra Juan Rocha.



El Ejército Nacional emitió un comunicado público donde señaló que “por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.



Durante los días de duelo nacional, el Pabellón Nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, embajadas de Uruguay en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Firma editorial: Redacción FM GENTE