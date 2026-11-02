Presidencia decretó duelo nacional de 48 horas tras el fallecimiento de tres militares

Durante el operativo de búsqueda y rescate, las tripulaciones lograron localizar y recuperar los cuerpos sin vida de los tres militares: el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, el cabo 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2 y el cabo 1ra Juan Rocha.
El Ejército Nacional emitió un comunicado público donde señaló que “por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.
Durante los días de duelo nacional, el Pabellón Nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, embajadas de Uruguay en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.