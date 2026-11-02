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Maldonado, Punta del Este y Piriápolis incorporaron 137 luminarias LED en distintos puntos

Las intervenciones comprendieron cuatro sectores de Maldonado, Punta del Este y Piriápolis, con una inversión que supera los 194.000 dólares en tres de las obras ejecutadas, según informó la comuna.

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La Intendencia de Maldonado informó sobre trabajos de alumbrado público que llevó a cabo en tres localidades del departamento, que incluyeron la instalación de nuevas luminarias, columnas y tendido eléctrico.

En Maldonado, la calle Benito Nardone, entre Los Aromos y la Escuela N.º 11, recibió 81 luminarias LED de 50 watts. Los trabajos incluyeron 2.455 metros de tendido eléctrico y demandaron una inversión de 136.739,82 dólares.

En la misma ciudad, se colocaron otras seis luminarias en la calle Aurelia Ramos, junto con 210 metros de línea eléctrica. El costo de esta intervención fue de 9.885,25 dólares.

En Punta del Este se instalaron 28 luminarias y 28 columnas en Paso de la Cadena, entre avenida Shakespeare y Aparicio Saravia. La obra comprendió 847 metros de tendido eléctrico, con una inversión de 47.582,19 dólares.

En Piriápolis, la intervención se desarrolló en el acceso al Castillo de Piria, donde se incorporaron 22 luminarias LED mediante trabajos coordinados entre la Dirección de Ingeniería Electromecánica y el Municipio.



Foto: Intendencia Maldonado
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