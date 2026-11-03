Jornadas Carolinas: confirmaron programación con Jorge Nasser, Matías Valdez, Chala Madre y más de 20 artistas locales

La Plaza Artigas de San Carlos recibirá la segunda edición de las Jornadas Carolinas del martes 10 al domingo 15 de noviembre.



El evento contará con la participación de 32 propuestas musicales, de las cuales 27 corresponden a artistas locales y emergentes. Además de la oferta musical, el predio ferial incluirá un paseo de emprendedores, espacios de artesanos y juegos mecánicos para toda la familia.



Durante el lanzamiento de la programación, llevada a cabo este martes, el intendente de Maldonado Miguel Abella dijo que es necesario tener “una fiesta para cada pueblo”.



Además señaló que esta festividad debería realizarse en otro escenario debido a su magnitud. “La plaza está bien, pero el crecimiento de San Carlos tiene que pensar en otro lugar. Para mí el lugar natural es la estación de AFE, aunque es un plan de cara a los próximos dos o tres años”, afirmó el jerarca.



Las actividades se desarrollarán cada día desde las 18:00 horas hasta la medianoche. A continuación, el detalle completo de la programación:



• Martes 10: apertura con una comparsa de San Carlos, Legado Criollo, Jennifer Monterio y Sofía Malvasio (artistas emergentes ganadoras de la primera edición de Me Encanta Maldonado), Tierra Adentro, Papina de Palma, Simplemente Vanessa y el cierre a cargo de La Cocoa.



• Miércoles 11: Los Azoreños, Ballet Folclórico Raíces Gauchas, talleres de afro candombe, Martín Maidana, Los de la Villa, Alam Sosa, Emiliano y El Zurdo, con el cierre musical de Pablo Santana.



• Jueves 12: Academia Ole Dance, Global Dance Estudio, Rihanna Echeverría, Mauricio Martínez, Problemas Personales, Ubuntu, La Banderola y el cierre de Chala Madre.



• Viernes 13: Academia Minerva, Al Alba Arte en Movimiento, Estereotipas, Segunda Vuelta, No9No6, La Jhony Chance y el cierre de Gamepad.



• Sábado 14: Gitanas, Artes Escénicas, Danzarte Ballet y Estudio, El Espacio Taller Alquimia, Rogelio Correa y Cariño Cantor, Miguel Lencina y su banda, Agustín Cima y el cierre de Jorge Nasser.



• Domingo 15: Colectividad Canaria, Academia Showling, David Suárez, Una Más, Tropicando, Dayana y el gran cierre de la edición a cargo de Matías Valdez.





Foto: edición anterior de Jornadas Carolinas

Firma editorial: Redacción FM GENTE