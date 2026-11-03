Residente extranjera denuncia que defecaron en estacionamiento de una playa y que vertieron residuos en la Mansa

Una ciudadana estadounidense residente en Maldonado denunció a FM GENTE su indignación tras ser testigo de dos episodios de contaminación en diferentes puntos de la Playa Mansa.



“Vivo acá, por eso estamos muy sorprendidos. Hace meses vemos esta situación, aunque no tan fea como la de hoy”, lamentó la denunciante a través de un mensaje enviado a esta emisora.



Señaló que decidió canalizar su reclamo a través de este medio ante la recomendación de la propia comunidad. “Me dijeron que escribiera a ustedes, mejor que llamar a la policía”.



En el último episodio, ocurrido la mañana de este martes, la residente constató la presencia de materia fecal y restos de papel higiénico junto a un automóvil estacionado en la parada 27 de playa Mansa, lo que evidenciaba que el conductor del vehículo había utilizado el espacio público para hacer sus necesidades antes de quedarse a dormir dentro del rodado. “No puedo creer, un lugar tan lindo”, expresó indignada la vecina.



La mujer también denunció que días atrás, en la parada 23 de la Mansa, debió recoger una gran cantidad de residuos de procedencia china. Entre los desechos halló botellas de plástico, sobres de café y latas de jugo y bebidas y envió registros de ambas escenas.



De acuerdo con fotografías enviadas por otros oyentes a esta emisora, estos plásticos provienen presuntamente de los barcos pesqueros extranjeros que operan o transitan frente a las costas uruguayas y descartan sus desechos en alta mar, los cuales terminan siendo arrastrados por las corrientes hasta la orilla.





Fotos enviadas a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE