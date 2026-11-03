Pago Después: la plataforma que permite financiar compras incluso estando en el Clearing

Acceder a financiación para realizar una compra o afrontar un imprevisto económico no siempre es sencillo, especialmente para quienes no cuentan con tarjeta de crédito o tienen antecedentes en el Clearing. En ese contexto, Pago Después ofrece una alternativa digital que permite financiar compras y solicitar préstamos en efectivo a través de una aplicación.



Sobre esta propuesta dialogó en La Página Central de La Revista de FM GENTE, Federico Viola, ejecutivo comercial de Pago Después,



La plataforma permite gestionar las operaciones desde el celular, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito. Para comenzar, el usuario debe descargar la aplicación, completar sus datos y vincular una tarjeta de débito. Luego puede consultar el disponible habilitado para realizar compras o solicitar un préstamo.



Una de las características del servicio es que contempla a personas que figuran en el Clearing, un sector de la población que puede encontrar dificultades para acceder a las opciones tradicionales de financiación.



COMPRAS EN CUOTAS Y PRÉSTAMOS EN EFECTIVO



A través de Pago Después es posible financiar compras en entre tres y doce cuotas, sin un monto mínimo de compra. La primera cuota se abona al momento de realizar la operación y las restantes se debitan mensualmente.



El monto disponible puede aumentar en función del uso de la plataforma y del cumplimiento de los pagos en fecha, según informa la empresa.



La aplicación también permite acceder a préstamos en efectivo, con un disponible que puede evolucionar de acuerdo con el comportamiento de cada usuario.



HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LOS PAGOS



La plataforma cuenta con una sección denominada Pago Después Control, que ofrece opciones para quienes enfrentan dificultades para cumplir con las fechas previstas.



Entre las herramientas disponibles se encuentran la posibilidad de modificar la fecha de pago, establecer acuerdos y reorganizar el plan para reducir el importe de las cuotas, de acuerdo con las condiciones del servicio.



COMERCIOS ADHERIDOS EN TODO EL PAÍS



Pago Después también trabaja con comercios adheridos en distintos puntos de Uruguay. Desde la aplicación, los usuarios pueden buscar establecimientos por departamento, localidad, ubicación y rubro.



La propuesta busca ampliar las posibilidades de financiación para los consumidores y ofrecer a los comercios una herramienta para llegar a nuevos clientes.



La aplicación está disponible para su descarga gratuita en Google Play y App Store. Para conocer más sobre el servicio, se puede ingresar a www.pagodespues.com.uy.

Firma editorial: Redacción FM GENTE