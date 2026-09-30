Más de un año de cárcel para ladrón que azotaba Piriápolis y fue detenido cuando revisaba la volqueta

El pasado 28 de setiembre, el ahora condenado robó una vivienda ubicada sobre la calle Simón del Pino de Piriápolis. Se llevó alargues eléctricos, pelotas de fútbol y una pala.



Tras la denuncia del hecho, efectivos del PADO lograron interceptar al ladrón a pocas cuadras, cuando se encontraba revisando la volqueta.



El hombre, identificado como Ángel Emanuel Tudurí Benítez, de 29 años y poseedor de antecedentes penales, fue detenido y derivado a una dependencia policial.



Tudurí Benítez era investigado por otros delitos de similares características. El 9 de agosto robó dos casas ubicadas en Pérez Castellanos y Pablo Zufriategui respectivamente. De uno de los domicilios hurtó diversos objetos menores y del otro una aspiradora.



Asimismo, el 21 de setiembre intentó robar un calefón de una vivienda ubicada sobre la calle Vilardebó y ese mismo día quiso llevarse canillas de otra casa ubicada sobre Celedonio Rojas.



Luego de comparecer ante la Justicia, este martes 29 fue condenado por cuatro delitos de hurto especialmente agravados, tres de ellos en grado de tentativa, y un delito de violación de domicilio. La pena impuesta es de 16 meses de prisión.

Volver atrás