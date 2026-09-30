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ROBO MOTO, BARRIO SAN AGUSTIN, COOPERATIVA
Policiales y Judiciales
10:49

VIDEO │ “Nos tienen hartos”: así intentaban robarse otra moto de una cooperativa de viviendas

Ocurrió esta madrugada en el barrio San Agustín y en este registro se observa toda la secuencia del frustrado robo.

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Un nuevo episodio de inseguridad vivieron los vecinos de una cooperativa de viviendas la madrugada de este miércoles, sobre las 3:20 horas, cuando dos jóvenes a bordo de una moto intentaron robarse un birrodado.

En los registros de las cámaras de seguridad de la cooperativa, a los que accedió FM GENTE, se observa cuando los ladrones llegan al lugar y uno de ellos desciende del vehículo. El individuo fuerza el portón de entrada y se dirige al pasillo directamente a llevarse una de las motos allí estacionadas.

El joven desiste de la acción cuando constata que el vehículo estaba trancado. “Hicieron mucho ruido ellos y sintieron que alguien iba a salir”, explicó a FM GENTE una de las residentes de la cooperativa. “Nos tienen hartos”, expresó indignada, añadiendo que el jueves pasado robaron una moto del mismo pasillo.

Video enviado a FM GENTE
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