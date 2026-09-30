Reunión por simulacro de accidente aéreo anunciado para el mes de octubre

Este miércoles se llevó a cabo una reunión con vistas al intenso despliegue que insumirá el simulacro de accidente aéreo que se realizará en el Aeropuerto de Laguna del Sauce en el mes de octubre, según pudo saber FM GENTE.



Estos operativos, que tienen una duración de 45 minutos aproximadamente, simulan escenarios reales y son ensayos que permiten identificar cómo actuar en casos de urgencias, comprobar con anticipación si las acciones que se han preparado son eficaces y mejorar los protocolos de emergencia.



El despliegue, que tiene en cuenta diferentes escenarios de emergencia, puede provocar corte de rutas.



En noviembre de 2024, la compañía área brasilera Azul realizó un operativo de estas características. En esa oportunidad simuló un accidente de un avión con 49 pasajeros y tres tripulantes.





Foto: Simulacro de 2024 / de archivo Diario Correo de Punta del Este

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