Denuncian que la situación en las inmediaciones de la Escuela 95 “continúa siendo riesgosa”

“Todos los días nos encontramos con un basural en la esquina. Quema de cables, desechos, etc. Sigue siendo preocupante la situación de personas consumiendo drogas y durmiendo en ese espacio”, expresó la Dirección de la escuela a través de un comunicado enviado este lunes a FM GENTE.
“Lamentamos comunicar que la situación detrás de la Escuela 95 continúa siendo de riesgo”, enfatizaron.
En el escrito señalaron que la escuela intenta recuperar ese espacio a través del Proyecto Mariposas, una intervención artística con participación comunitaria. “El mural se va a construir con técnica de mosaico, entre el 28 de setiembre y el 9 de octubre. Pero ¿cómo se supone que trabajemos con los niños en ese espacio, en esas condiciones, con falta de higiene y seguridad?”, reclamaron.
“Se hicieron gestiones ante la Intendencia. Los propios estudiantes presentaron propuestas y solicitaron soluciones. Pero, a una semana de iniciar el proyecto, nada ha cambiado”, lamentaron.
En marzo de este año FM GENTE difundió esta problemática y días después el predio fue limpiado por la Intendencia de Maldonado.
Denuncian que personas en situación de calle ocupan predio lindero a escuela de Maldonado donde “defecan y mantienen relaciones sexuales”
Fotos enviadas a FM GENTE