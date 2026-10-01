“Esto nunca se había visto en Punta del Este”: vecinos presentarán carta al Ministerio del Interior por ola de robos

Un grupo de vecinos organizados de Punta del Este manifiestan profunda preocupación ante la creciente ola de inseguridad de la zona. “Estamos en alerta total por la continuidad de robos y cosas que están pasando aquí”, manifestó a FM GENTE una de las caras visibles del colectivo, la inmobiliaria Blanquita Di Biase.



“Estamos a 60 días de la temporada y realmente tenemos miedo”, expresó. “Estamos trabajando casi todos a puertas cerradas, vemos pasar continuamente a las personas que están delinquiendo, meten lo que roban en los contenedores y después van a buscarlo”, añadió.



Di Biase señaló que, si bien los delincuentes estarían identificados, aún se desconoce si se han realizado detenciones, en medio de lo que calificó como una "ola delictiva sin freno".



Entre los hechos más recientes, enumeró el destrozo total de un restaurante ubicado en la Parada 24, un intento de robo a un local gastronómico en las cercanías de la plaza principal y el hurto de un automóvil la semana pasada. Además de varias inmobiliarias que han sufrido el robo de equipos tecnológicos de sus oficinas.



También sostuvo que a la problemática se suma el constante vandalismo en los contenedores de basura, los cuales son revueltos sistemáticamente a plena luz del día.



Ante esta situación, los vecinos comenzaron a recolectar firmas para presentar una carta formal ante el Ministerio del Interior, la Jefatura de Policía de Maldonado y la Comisaría 10ª. Si bien Di Biase destacó el compromiso de las autoridades policiales locales, enfatizó que los recursos actuales son insuficientes. “No dan abasto. Esto nunca se había visto acá en el departamento y menos en la zona de Punta del Este”, lamentó.



“Nunca habíamos visto tantas personas en situación de calle. No es fácil de resolver pero alguien se tiene que poner al frente, decir `hasta acá llegamos`, porque si no acá peligra la temporada donde se empiece a saber de todo esto que está pasando”, concluyó.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.