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Policiales y Judiciales
14:39

Condenaron a rapiñero del Abitab de Balneario Buenos Aires; irá más de cinco años a prisión

El local fue asaltado el pasado 11 de julio. Los delincuentes se llevaron unos 400 mil pesos.

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Ezequiel Nicolas Farías Sosa fue condenado este miércoles por un delito de rapiña agravada, a la pena de cinco años y ocho meses de penitenciaría.

El hombre de 29 años ya se encontraba recluido en cárcel Las Rosas cumpliendo prisión preventiva por este delito y había confesado su autoría.

En la audiencia en la que fue formalizado, el pasado 17 de julio, la Fiscalía propuso un acuerdo abreviado de cuatro años de prisión; sin embargo, la defensa rechazó el acuerdo.

ASALTO

La rapiña ocurrió poco después del cierre del local, ubicado en la intersección de ruta 10 y calle 19, cuando dos hombres – el ahora condenado y su hermano de 16 años - amenazaron a la empleada que ya había abandonado su trabajo y se retiraba en moto. En ese momento fue abordada por dos sujetos que la hicieron descender e ingresar nuevamente al local. Los delincuentes se llevaron unos 400 mil pesos.
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