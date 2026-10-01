Condenaron a rapiñero del Abitab de Balneario Buenos Aires; irá más de cinco años a prisión

Ezequiel Nicolas Farías Sosa fue condenado este miércoles por un delito de rapiña agravada, a la pena de cinco años y ocho meses de penitenciaría.



El hombre de 29 años ya se encontraba recluido en cárcel Las Rosas cumpliendo prisión preventiva por este delito y había confesado su autoría.



En la audiencia en la que fue formalizado, el pasado 17 de julio, la Fiscalía propuso un acuerdo abreviado de cuatro años de prisión; sin embargo, la defensa rechazó el acuerdo.



ASALTO



La rapiña ocurrió poco después del cierre del local, ubicado en la intersección de ruta 10 y calle 19, cuando dos hombres – el ahora condenado y su hermano de 16 años - amenazaron a la empleada que ya había abandonado su trabajo y se retiraba en moto. En ese momento fue abordada por dos sujetos que la hicieron descender e ingresar nuevamente al local. Los delincuentes se llevaron unos 400 mil pesos.

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