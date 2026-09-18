Mieres en Maldonado: “El gobierno no logra encontrar el camino”

“Seguimos haciendo política, seguimos defendiendo banderas, ideas, propuestas. Yo siempre he dicho, y lo repito ahora, que entendemos que hay que recorrer, que hay que estar, que no alcanza con los contactos vía telefónica”, argumentó en diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE.



Durante la entrevista, el referente del PI abordó diversos temas de agenda política. Entre ellos, el paro que hasta ayer el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) mantenía en el puerto de Montevideo.



“El puerto es la razón por la cual Uruguay existe como país independiente, ya eso de por sí marca la situación, porque si nosotros no hubiéramos tenido el puerto de Montevideo, probablemente la Banda Oriental hubiera sido una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero teníamos una salida independiente y eso nos permitía tener un juego en el mundo muy relevante, por lo tanto, trancar el puerto es trancar la vida del país”, señaló Mieres.



El exministro de Trabajo sostuvo que el paro - levantado este jueves por la noche - hizo “perder prestigio a Uruguay” y señaló que el problema de fondo radica en la actual integración de la cartera.



“El Ministerio de Trabajo tiene una función de mediación entre trabajadores y empleadores, así como entre sindicatos y cámaras empresariales. Debe ser un actor percibido como equidistante, ecuánime y con capacidad de diálogo, negociación y mediación. Sin embargo, este gobierno eligió integrar todo el ministerio, desde el primero hasta el último jerarca, con exsindicalistas", añadió.



“Todos están flechados para un lado. Más allá de que ellos traten de actuar con ecuanimidad, no son creíbles, porque los sindicatos dicen `acá tenemos gente que es de los nuestros, por lo tanto, vamos a tratar de conseguir cosas, entonces levantan la apuesta´. Y del lado de los empresarios, están a la defensiva. Es más difícil acordar cuando vos tenés dos partes que evalúan que el juez está flechado”, consideró.



Mieres también cuestionó el rumbo del Poder Ejecutivo al afirmar que “no se está conduciendo bien porque hay un gobierno que no logra encontrar el camino”. “Le falta autoridad al gobierno, yo creo que además tiene un problema de desaprobación muy alta, eso es brutal. La verdad que no hay, salvo el gobierno de la crisis del 2002 de Jorge Batlle, que fue un poco más adelante en el periodo, acá no hay una crisis brutal, hay una situación de freno”, disparó.



El líder del Partido Independiente sostuvo que existen severas fallas de gestión en múltiples ministerios, que van más allá de la economía y abarcan la producción y el desarrollo. Asimismo, calificó como “increíble e inédito” que el propio ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sea “el principal impulsor de una obra con un alto impacto ambiental”.



Mieres se refirió también a la seguridad y declaró que “la situación de riesgo para el ciudadano común en la calle es notoria. En cualquier parte del país. Ya no es un problema de zona metropolitana o de Maldonado. ¿Y saben qué? yo veo un gobierno débil frente al tema de la seguridad, hasta en el tono”.

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