Mirtha Legrand volvió a ser internada: permanece en observación por un cuadro compatible con neumopatía

La nueva internación se produjo luego de que la histórica figura de la televisión argentina comenzara a sentirse mal durante la jornada. Según informó TN, por la mañana se encontraba en buenas condiciones, pero posteriormente su estado llevó a la familia a decidir su traslado al centro asistencial.



La preocupación se incrementó debido a que Legrand había atravesado recientemente otro problema de salud que también requirió su hospitalización.



Ante la posibilidad de que se tratara de una recaída vinculada con aquel episodio, sus familiares optaron por llevarla nuevamente al Sanatorio Mater Dei, donde había sido atendida anteriormente.



El parte médico: “Cuadro compatible con neumopatía”



La propia Mirtha Legrand difundió a través de sus redes sociales el comunicado del sanatorio sobre su estado de salud.



“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, señala el parte.



Por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre las características ni la causa del cuadro respiratorio, por lo que la información médica oficial se limita al diagnóstico presuntivo comunicado por el centro asistencial.



La familia también pidió preservar la tranquilidad de la conductora durante su permanencia en el sanatorio.



“Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes”, agrega el comunicado.



La evolución de Legrand será seguida durante las próximas horas por el equipo médico, mientras se aguardan los resultados de los estudios y la respuesta al tratamiento indicado.



En los últimos días, Mirtha Legrand había manifestado su entusiasmo por regresar a la televisión con su clásico programa. Sin embargo, su familia y los médicos le recomendaron priorizar el descanso y la recuperación, postergando cualquier actividad laboral hasta que esté completamente restablecida.



El equipo médico y sus allegados insisten en que la prioridad es que la “Chiqui” recupere el 100% de su salud antes de retomar sus compromisos profesionales.

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