Lo vieron en moto con una garrafa y un televisor robados, lo ubicaron horas después y marchó a la cárcel

Un hombre de 37 años fue condenado a 14 meses de prisión luego de ser vinculado a tres hurtos cometidos en la zona de San Rafael, uno de ellos en grado de tentativa.



El caso comenzó el pasado domingo 13 de setiembre, sobre las 17:00, cuando una mujer llamó al Servicio de Emergencias 9-1-1 para alertar que había visto a un hombre circulando en moto por calle De los Eucaliptos.



Según informó, el hombre llevaba una garrafa y un televisor debajo del brazo. Además, aportó una descripción del hombre y del vehículo.



La Policía concurrió a la zona, aunque no logró localizar al sospechoso. Sin embargo, encontró una vivienda con el portón abierto y daños en uno de sus vidrios. Desde el lugar faltaban precisamente una garrafa y un televisor.



Posteriormente, se tomó contacto con la víctima, quien realizó la denuncia correspondiente.



Cerca de las 17:45, policías que realizaban un operativo de patrullaje por calle Alberto Caracara observaron a una pareja que circulaba en una moto de características similares a las aportadas por la mujer. El conductor también coincidía con la descripción.



Los efectivos identificaron a ambos y llegaron hasta la vivienda del hombre, Camilo Martí Silveira Niederer, de 37 años y con antecedentes.



En la casa encontraron el televisor denunciado como robado. La garrafa ya no estaba allí porque, según se estableció, Silveira la había vendido.



Además, durante la investigación el hombre fue vinculado a otros dos hurtos de características similares cometidos durante agosto, también en la zona de San Rafael.



La Fiscalía dispuso que ambos fueran trasladados para continuar con las actuaciones. Luego de las indagatorias, la mujer recuperó la libertad al establecerse que no estaba vinculada con los hechos.



Silveira fue llevado ante la Justicia y, el 14 de setiembre, el Juzgado Letrado de cuarto turno de Maldonado dispuso su condena como autor penalmente responsable de tres delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, todos en régimen de reiteración real.



La pena establecida fue de 14 meses de prisión.

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