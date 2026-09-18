El hijo de Alberto Olmedo recordó en Punta del Este el icónico personaje “Manosanta”

Mariano Olmedo estuvo en Punta del Este y dialogó con FM GENTE. Durante la entrevista recordó la relación de su familia con el balneario y habló sobre su padre, Alberto Olmedo.



“Punta del Este es parte de mi vida. Mi mamá y mi papá venían desde 1954. Mar del Plata era su lugar de trabajo y Punta del Este era su recreo”, contó.



También recordó las reuniones que compartían con figuras como Cacho de la Cruz y Pipo Mancera. “Nos juntábamos a jugar al tenis, en el Club del Bosque o atrás de mi casa. Tengo recuerdos inolvidables”, señaló.



Consultado por el origen de “Manosanta”, explicó: “El personaje se creó en el chalet Piluso, acá en Punta del Este. Cacho venía siempre a mi casa. Sé que lo crearon acá, aunque no estuve presente”.



Sobre la serie de Moria Casán, dijo que vio los primeros capítulos: “Vi hasta el capítulo 3. El primero me gustó, pero Alberto Olmedo y Jorge Porcel son casi extras en la serie”.



Mariano también recordó cómo era su padre fuera de los escenarios. “Era introvertido y no pensaba todo el tiempo en el trabajo. Cuando se apagaba la luz era la persona que nos preguntaba por los colegios, si estudiábamos, lo que hace cualquier padre con un hijo”.



“Disfrutaba la vida. Mucho deporte, mucho tenis, mucho golf. La verdad que la pasó muy bien. Lástima que se fue muy temprano”, agregó.

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