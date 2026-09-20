Detuvieron a una mujer por la muerte de un hombre de 78 años en La Capuera

La Policía informó que logró establecer la presunta autoría del hecho investigado tras el hallazgo del hombre sin vida dentro de una vivienda. La mujer quedó detenida y fue puesta a disposición de la Justicia.



La investigación por la muerte de un hombre de 78 años hallado sin vida el pasado viernes 18 de setiembre en una vivienda de La Capuera tuvo un avance en las últimas horas.



De acuerdo con la nueva información policial, personal de Hechos Complejos logró establecer la presunta autoría del hecho e identificó a una mujer de 47 años, quien fue ubicada y detenida.



La mujer quedó a disposición de la Justicia y, tras tomar conocimiento la Fiscalía de 4.º Turno, se dispuso, entre otras diligencias, que fuera conducida a sede judicial.



El hombre había sido encontrado sin vida dentro de una vivienda de La Capuera, con lesiones compatibles con quemaduras en la espalda y la cabeza. Cerca del lugar donde se encontraba el cuerpo, la Policía había localizado una garrafa de tres kilogramos.



En el procedimiento trabajaron efectivos de Hechos Complejos, Policía Científica y un médico forense, entre otros funcionarios.

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