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ruta 9, siniestro fatal, Maldonado
Tránsito y Transporte

Murió un motociclista de 63 años tras despistar e impactar contra una columna en Ruta 9, en Maldonado

El siniestro de tránsito ocurrió este lunes, próximo a las 18:32, a la altura del kilómetro 119. El hombre perdió el dominio de la moto y falleció en el lugar.

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Un siniestro de tránsito fatal ocurrió este lunes en el departamento de Maldonado en Ruta 9, a la altura del kilómetro 119, donde un motociclista de 63 años perdió la vida.

Próximo a las 18:32, el servicio de emergencias 9-1-1 recibió un llamado que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave. Al lugar concurrió personal policial y una unidad de emergencia médica.

Una vez allí, el médico a cargo constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta, un hombre de 63 años.

De acuerdo con la información primaria, el motociclista habría perdido el dominio del vehículo, despistado e impactado contra una columna.

En el lugar trabajó la encargada interina de la Seccional 3.ª y se hizo presente personal de Policía Científica. Además, intervino el área de Analítica.

Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.
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