Murió un motociclista de 63 años tras despistar e impactar contra una columna en Ruta 9, en Maldonado

Próximo a las 18:32, el servicio de emergencias 9-1-1 recibió un llamado que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave. Al lugar concurrió personal policial y una unidad de emergencia médica.
Una vez allí, el médico a cargo constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta, un hombre de 63 años.
De acuerdo con la información primaria, el motociclista habría perdido el dominio del vehículo, despistado e impactado contra una columna.
En el lugar trabajó la encargada interina de la Seccional 3.ª y se hizo presente personal de Policía Científica. Además, intervino el área de Analítica.
Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.