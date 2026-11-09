Murió un motociclista de 63 años tras despistar e impactar contra una columna en Ruta 9, en Maldonado

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió este lunes en el departamento de Maldonado en Ruta 9, a la altura del kilómetro 119, donde un motociclista de 63 años perdió la vida.



Próximo a las 18:32, el servicio de emergencias 9-1-1 recibió un llamado que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave. Al lugar concurrió personal policial y una unidad de emergencia médica.



Una vez allí, el médico a cargo constató el fallecimiento del conductor de la motocicleta, un hombre de 63 años.



De acuerdo con la información primaria, el motociclista habría perdido el dominio del vehículo, despistado e impactado contra una columna.



En el lugar trabajó la encargada interina de la Seccional 3.ª y se hizo presente personal de Policía Científica. Además, intervino el área de Analítica.



Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Firma editorial: Redacción FM GENTE