Denuncian que un hombre intentó abrir vehículos y forzar el portón de una vivienda; luego se quedó dormido

Un vecino del barrio Sarubbi denunció a FM GENTE que un hombre permaneció durante aproximadamente una hora frente a su vivienda, intentando abrir el portón de ingreso y un automóvil.



Según relató, la situación ocurrió este lunes entre las 7:00 y las 8:00. El vecino aseguró que el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas y que, durante ese tiempo, intentó forzar el portón de su casa y abrir un vehículo.



También señaló que el hombre intentó abrir el portón de la vivienda ubicada frente a la suya.



Al advertir lo que ocurría, su esposa, que se encontraba sola en la casa junto a su hijo de dos años, trancó el ingreso y se comunicó con él para alertarlo. El hombre salió de urgencia hacia su domicilio y llamó a un móvil policial.



De acuerdo con su relato, cuando intentaron alejar al individuo, este reaccionó de forma agresiva. Finalmente, al no conseguir abrir ninguno de los accesos, cruzó la calle y se acostó a dormir en la vereda de enfrente.

Firma editorial: Redacción FM GENTE