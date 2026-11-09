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Policiales y Judiciales

Denuncian que un hombre intentó abrir vehículos y forzar el portón de una vivienda; luego se quedó dormido

El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana de este lunes en el barrio Sarubbi.

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Un vecino del barrio Sarubbi denunció a FM GENTE que un hombre permaneció durante aproximadamente una hora frente a su vivienda, intentando abrir el portón de ingreso y un automóvil.

Según relató, la situación ocurrió este lunes entre las 7:00 y las 8:00. El vecino aseguró que el individuo se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas y que, durante ese tiempo, intentó forzar el portón de su casa y abrir un vehículo.

También señaló que el hombre intentó abrir el portón de la vivienda ubicada frente a la suya.

Al advertir lo que ocurría, su esposa, que se encontraba sola en la casa junto a su hijo de dos años, trancó el ingreso y se comunicó con él para alertarlo. El hombre salió de urgencia hacia su domicilio y llamó a un móvil policial.

De acuerdo con su relato, cuando intentaron alejar al individuo, este reaccionó de forma agresiva. Finalmente, al no conseguir abrir ninguno de los accesos, cruzó la calle y se acostó a dormir en la vereda de enfrente.
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