Poder Ejecutivo designó al Maestro Silvio Núñez como director de la Administración Nacional de Correos

El Poder Ejecutivo le comunicó a la Cámara de Senadores la decisión que fue adoptada mediante una resolución oficial el pasado 3 de noviembre.



De acuerdo con el documento, el Maestro Silvio Núñez ocupará el cargo de director de la Administración Nacional de Correos, encargado de la prestación de servicios postales en todo el territorio nacional.



Núñez es un reconocido trabajador social del departamento de Maldonado y ha sido presidente del Club de Leones en varias oportunidades. Además, es miembro fundador del Club Agrario de José Ignacio, se desempeñó como periodista y fue edil departamental por el Partido Nacional. También ocupó cargos de dirección en diferentes centros educativos del departamento.

Firma editorial: Redacción FM GENTE