Condenaron al chofer del ómnibus de Copsa que volcó en Pan de Azúcar y dejó una adolescente fallecida

La Justicia de Maldonado condenó al conductor del ómnibus de Copsa Este que volcó en enero de 2023 en Ruta Interbalnearia, en un siniestro que dejó como saldo una adolescente de 15 años fallecida y otras 24 personas heridas.



El juez Juan Manuel Cabrera lo condenó por cuatro delitos de lesiones graves culpables y dos delitos de lesiones personales culpables. Como parte de la pena, deberá cumplir 18 meses de libertad a prueba, realizar tareas comunitarias y tendrá prohibido conducir durante los primeros tres meses.



El siniestro ocurrió el jueves 12 de enero de 2023, a la altura del kilómetro 93 de Ruta Interbalnearia, pocos kilómetros antes de llegar a Pan de Azúcar. El ómnibus circulaba desde Montevideo hacia Punta del Este con 34 personas a bordo cuando se cruzó de senda, atravesó un sector de pasto y la senda contraria, y terminó volcando sobre uno de sus laterales tras caer por un desnivel de aproximadamente 10 metros.



La víctima fatal fue Mía Ayelén García Suárez, de 15 años. Además, otras 24 personas resultaron heridas.



Durante la investigación, el informe del gabinete de accidentología descartó fallas mecánicas y el tacógrafo del ómnibus registró que circulaba a más de 100 kilómetros por hora en los momentos previos al vuelco. La Fiscalía sostuvo que el conductor no habría adecuado la velocidad a las condiciones del lugar, una zona con una curva pronunciada y próxima a la cabecera de un puente.

Firma editorial: Redacción FM GENTE