Nacional venció a Danubio en la hora y lo condenó al descenso por cuarta vez en su historia

El conjunto tricolor abrió el marcador a los 23 minutos por intermedio de Maxi Gómez, pero Danubio reaccionó y consiguió la igualdad a los 38 minutos, gracias a una anotación de Enzo Cabrera.



Con el encuentro igualado, ambos equipos afrontaron el tramo final con objetivos diferentes.



Nacional necesitaba los tres puntos para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura, mientras que Danubio estaba obligado a ganar para conservar sus posibilidades de permanencia.



Cuando el empate parecía definitivo, Maxi Gómez volvió a aparecer en los minutos finales para darle la victoria al equipo dirigido por Daniel Carreño.



El resultado significó un nuevo golpe para Danubio, que llegaba comprometido en la tabla del descenso después de perder 2-1 ante Deportivo Maldonado en la fecha anterior.



Nacional consiguió tres puntos importantes para continuar en la lucha por el título del Clausura, mientras que el conjunto dirigido por Leonel Rocco deberá buscar el regreso a Primera División la próxima temporada.



Foto: AUF Liga

Firma editorial: Redacción FM GENTE