En noviembre por fecha FIFA Uruguay enfrentará a Argentina en La Bombonera

La selección uruguaya de fútbol enfrentará a Argentina el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, en el marco de la última fecha FIFA del año, que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre.



El encuentro fue anunciado el viernes 16 de octubre por las asociaciones de ambos países. Si bien el escenario está definido, todavía resta confirmar el horario del partido.



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) también trabaja en la organización de un segundo amistoso en territorio uruguayo, aunque aún no se conocen el rival ni la sede.



Por su parte, Argentina tiene previsto disputar otro encuentro el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en Córdoba.



El clásico tendrá como antecedente la victoria de Uruguay por 2 a 0 en La Bombonera, el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez.











Foto : La Diaria

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