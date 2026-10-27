Libertad de San Carlos enfrentará a Montevideo City Torque tras la eliminación de Peñarol en la Copa AUF Uruguay

Durante la primera mitad, Montevideo City Torque generó las situaciones más claras de gol, aunque no consiguió concretarlas y ambos equipos se fueron al descanso con el marcador igualado.



Durante la primera mitad, Montevideo City Torque generó las situaciones más claras de gol y exigió en varias oportunidades al arquero Sebastián Britos, quien evitó la apertura del marcador.



Peñarol tuvo dificultades para generar peligro en el área rival.



Jesús Trindade contó con una de las oportunidades más claras, mientras que Matías Arezo y Luis Angulo buscaron llegar al arco defendido por Gastón Rodríguez.



En el segundo tiempo, City Torque consiguió ponerse en ventaja mediante un penal ejecutado por Nahuel Da Silva. El delantero amplió la diferencia a los 27 minutos, cuando aprovechó un rebote y convirtió de cabeza.



Tras conseguir la clasificación, Montevideo City Torque enfrentará a Libertad de San Carlos el jueves 5 de noviembre, a las 21:00 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.



Foto : Montevideo City Torque

Firma editorial: Redacción FM GENTE