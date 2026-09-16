Agresor de la Facultad de Medicina cumplirá 180 días de prisión preventiva

Este miércoles fue imputado el joven que agredió a una compañera de la Facultad de Medicina el pasado 1 de setiembre en horas de la tarde.



La Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º turno, a cargo del fiscal Luís Pacheco, logró la imputación del agresor como presunto autor de un delito de homicidio especialmente y muy especialmente agravado por femicidio, en grado de tentativa, con imposición de medida cautelar de prisión preventiva por 180 días, la que deberá cumplir los primeros 30 días en un centro de salud mental para su evaluación.



LOS HECHOS



El hecho ocurrió cuando un estudiante atacó con un arma blanca a una compañera de clase. Tras el ataque, el joven fue detenido. Inmediatamente las clases fueron suspendidas y los estudiantes fueron desalojados del edificio.



Fuentes cercanas al caso manifestaron a FM GENTE que el agresor "tenía una obsesión" con la víctima.



La joven recibió dos puñaladas: una en el abdomen y otra en la cara. Luego del ataque fue asistida por una emergencia médica que llegó al lugar y trasladada a un centro de salud.

Volver atrás