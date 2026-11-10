Orsi revirtió decisión del MSP y Casaretto pidió la renuncia de la ministra Cristina Lustemberg

El presidente de la República Yamandú Orsi dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) y restableció la inhabilitación por cinco años a la anestesista Inés Miralles, quien había sido condenada por la Justicia por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.



El caso se remonta a octubre de 2023, cuando Barrera, de 41 años, falleció a consecuencia de una mala praxis tras someterse a una intervención quirúrgica. En una instancia posterior, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había dispuesto reducir la sanción administrativa de la profesional de cinco a tres años.



Sin embargo, tras un recurso presentado por la familia de la víctima y con base en un informe legal de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el mandatario revocó la decisión ministerial y restituyó el período de inhabilitación original de cinco años.



Tras conocerse la resolución presidencial, el diputado nacionalista Federico Casaretto exigió públicamente la renuncia de la titular del MSP a través de su cuenta en la red social X.



El legislador sostuvo que el fallo del presidente desautoriza a la secretaria de Estado y que tanto ella como su equipo de asesores deberían dar un paso al costado.



“BIEN ORSI. LUSTEMBERG SE TIENE QUE IR”, escribió el legislador.



En diálogo con la Página Central de la Revista de FM GENTE, Casaretto enfatizó que la resolución de Lustemberg “era algo absolutamente inaceptable”.



“El presidente actúa muy bien y ahora esperamos que la ministra o de un paso al costado o se le pida la renuncia porque ha quedado una situación absolutamente endeble”, disparó.



El legislador argumentó que tras esta revocación de Orsi, “la ministra cada vez que tome una resolución o que mande algún proyecto al Parlamento va a contar con la duda de todos nosotros de si lo que está resolviendo es algo acorde o no porque el presidente la acaba de desautorizar”.







Foto: cuenta X Federico Casaretto

Firma editorial: Redacción FM GENTE